Pepa sulle dimissioni di Moroni: "Pronti a sostituirla in Astea"

Nessun problema e la massima solerzia nel provvedere a sostituire la dimissionaria Fiorella Moroni dalla carica di presidente del cda di Astea. Il sindaco di Recanati, Emanuele Pepa (nella foto), ringrazia pubblicamente Moroni della sua scelta e rassicura tutti sulla massima collaborazione dell’amministrazione con Astea. "Noi tutti metteremo grande impegno nella gestione della società – spiega – nell’interesse dei cittadini e di tutto il territorio". Con una puntina di polemica ricorda che "forse, essendo la situazione particolarmente delicata, le sue dimissioni sarebbero potute arrivare un po’ di tempo prima, ma siamo comunque pronti a sostituire la figura della presidente dimissionaria e attendiamo il momento più opportuno per compiere la scelta".

Come si ricorderà non solo dai banchi della maggioranza, ma anche da quelli di una parte della minoranza in questi mesi era arrivato l’invito alla Moroni a lasciare quella carica politica essendo lei rappresentante del movimento "Recanati Insieme", espressione dell’ex sindaco Antonio Bravi. "Proprio in merito alla nomina del nuovo presidente – conclude il sindaco – assicuro che l’indicazione sarà guidata da criteri di competenza e capacità nell’interesse di Astea e dei suoi stakeholder. Colgo l’occasione per ringraziare nuovamente Fiorella Moroni per il lavoro svolto in questi mesi alla guida di Astea, dimostrando impegno e dedizione, e le auguro di poter mettere a frutto la sua esperienza in futuro".

ant. t.