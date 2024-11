Peperoncino in sala, evacuato il Donoma

Qualcuno spruzza spray al peperoncino dentro il Donoma, scatta subito il protocollo della sicurezza previsto in questi casi e centinaia di giovani vengono fatti evacuare e poi rientrare, una volta arieggiato il locale e verificato che non c’erano rischi per la pubblica incolumità e che nessuno aveva riportato conseguenze respiratorie e fatto ricorso alle cure mediche. Solo qualche occhio arrossato.

È successo nella notte di Halloween, verso le 2, e per fortuna non ci sono state scene di panico che potevano diventare molto pericolose, considerato che il locale ha registrato il pienone nella notte delle streghe. Una folla di giovani provenienti da tutta la regione si sono dati appuntamento al Domoma giovedì sera, insieme a tanti civitanovesi che hanno scelto la discoteca di via Mazzini per celebrare la festa. "Nella sala grande non è successo niente e chi si trovava in quell’ala della discoteca non se ne è neanche accorto. L’emergenza è scattata in un’area più piccola, dove qualcuno avrebbe visto una ragazza tirare fuori la bomboletta spray dalla borsa e spruzzare. Comunque in meno di una quarantina di minuti tutto è tornato alla normalità, e voglio sottolineare che non ci sono stati problemi di salute e nemmeno furti durante i momenti più concitati" racconta il titolare del Donoma, Daniele Maria Angelini. L’intervento della sicurezza del locale ha governato l’uscita di centinaia di ragazzi, mentre nella zona ristorante e nella zona fumatori veniva aumentata l’intensità dell’aria condizionata e del procedimento del riciclo.

Nella sala centrale, dove il problema non è stato percepito, aperte le porte di emergenza affacciate sul retro. In una quarantina di minuti la situazione dell’aria all’interno è tornata alla normalità, ragazzi e ragazze sono potuti rientrare e hanno continuato a festeggiare con la serata "Spiritual" organizzata dalla direzione.

"Se l’intenzione era creare il panico hanno fallito, come in un analogo episodio accaduto lo scorso anno. A volte ho la sensazione che si voglia danneggiarci" confessa Angelini. La festa è andata poi avanti senza problemi e al termine della serata non ci sono stati problemi nel defluire dalla zona centro, pattugliata con lampeggianti accesi da un’auto della sicurezza privata ingaggiata dal Donoma, rimasta in strada fino alle 7 del mattino per evitare tensioni e schiamazzi all’esterno del locale.

Lorena Cellini