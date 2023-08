"Per 4 anni non è possibile chiedere mutui o prestiti"

"Per quattro anni non è possibile accedere a mutui o chiedere prestiti. È complicato trovare qualcuno disposto ad affittarti casa perché non hai un contratto a tempo indeterminato né stabilità. In questo modo diventa difficile anche cambiare auto. Senza considerare il mettere su famiglia, sposarsi o fare figli e senza parlare della maternità". A parlare è chi vive sulla propria pelle cosa significa essere un lavoratore somministrato. È impegnato in un’azienda della provincia. Per ovvi motivi, preferisce restare anonimo. La durata massima consentita per un contratto è di 24 mesi complessivi presso il medesimo ’utilizzatore’; in caso di somministrazione di lavoro presso diversi utilizzatori, tra l’agenzia per il lavoro e il lavoratore non è possibile superare la durata massima complessiva di 48 mesi (quattro anni). Passati i 48 mesi, il lavoratore può essere assunto a tempo indeterminato dall’agenzia. Fino a poco tempo fa nell’azienda dove lavora l’operaio in questione c’erano più somministrati e svantaggiati che dipendenti assunti. Nel caso in cui qualcuno abbia poi bisogno della 104, è necessario avanzare la richiesta ad ogni rinnovo di contratto. E non sono previsti congedi straordinari. E l’azienda non può chiedere la cassa integrazione per i somministrati. "Lottiamo insieme al sindacato da tempo per abbassare i tempi di stabilizzazione – aggiunge l’operaio –, per una maggiore stabilità, mia e di tanti altri colleghi. Altrimenti siamo davanti a una vita a singhiozzo, dove ogni assistiamo all’interruzione del contratto, al passaggio in Naspi (Nuova assicurazione sociale per l’impiego, per disoccupazione), e la riassunzione. Ma ogni volta che viene riattivata una nuova Naspi perdiamo otto giorni di retribuzione e contributi. E questo accade almeno una volta l’anno".

l. g.