"Per avere la relazione bisogna seguire l’iter degli uffici preposti"

"In merito all’atteggiamento del Comitato apolitico siamo dispiaciuti, ma va ricordato che siamo stati noi i primi, come amministrazione comunale, a chiedere un incontro invitando i rappresentanti in municipio per confrontarci e ascoltare le loro richieste". Così il sindaco Noemi Tartabini ribatte al "Comitato apolitico per il centro civico Porto Potenza", che l’altro giorno sul Carlino aveva protestato dicendo che sono passati oltre dieci giorni da quando ha chiesto al Comune la relazione tecnica sul rischio sismico, effettuata nell’ex scuola di piazza Douhet. Infatti, la mission del gruppo di cittadini è di fermare il progetto dell’amministrazione comunale, che vuole demolire la vecchia scuola di piazza Douhet (inutilizzata dopo il sisma del 2016) per costruire al suo posto un parcheggio. Il comitato vorrebbe appunto riqualificare lo stabile, per farne un centro civico dove dare spazio alle associazioni locali. "Per quanto riguarda la relazione – aggiunge il sindaco Tartabini –, è stata letta durante l’incontro del 22 maggio e i membri del comitato hanno avuto modo di prendere visione dell’elaborato, redatto a suo tempo dallo studio incaricato. Quindi sanno che il documento esiste, perché hanno letto il contenuto. Per quanto riguarda invece il discorso di averla, bisogna prima seguire un iter che è in capo agli uffici e ha le sue tempistiche – osserva ancora la Tartabini –. L’amministrazione comunale dunque non è deputata a recepire l’accesso agli atti, ma sono gli uffici preposti. Perciò, siamo certi che appena ci saranno le condizioni l’ufficio asseconderà anche questa richiesta, considerando che è una relazione presente in Comune dal 2016".