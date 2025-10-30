Per Bottolo un inizio in versione Mondiale

D’HEER 7,5. È protagonista nel finale del quarto set, quando contribuisce al successo della squadra mettendo a segno tre punti pesantissimi: uno in battuta, uno in attacco e uno a muro.
GARGIULO 6,5. Incide meno del solito, anche se gioca sempre con tanta grinta. La sua battuta comunque ha messo spesso in difficoltà la ricezione ospite.
LOEPPKY 7. Alterna bellissime giocate ad altrettanti errori inaspettati. Chiude comunque con 14 punti (42 per cento in attacco). Sta cominciando a ingranare nel nuovo ruolo che coach Medei gli ha affidato.
BALASO 7. Fa notizia il suo doppio errore consecutivo sul forte servizio di Michieletto che nel terzo set lo pizzica in due occasioni nel momento più delicato del parziale. Però il capitano rimane sempre un baluardo della difesa biancorossa.
BONINFANTE 7. Distribuisce palloni in maniera pulita, riuscendo a tenere caldi i suoi attaccanti. Fa bene ad affidarsi a Nikolov nelle fasi cruciali della gara.
NIKOLOV 8,5. La sua partita inizia in sordina, ma come un diesel chiude in crescendo. Mette a terra i palloni che scottano con una determinazione e una lucidità da campione.
BOTTOLO 8. Nella prima parte del match sembra lo schiacciatore super del Mondiale, poi cala di tono. Nel quarto set chiede il cambio per un problema fisico.
HOSSEIN PORIYA 6. Chiamato in causa per sostituire Bottolo risponde "presente", anche se al servizio non riesce a fare quanto sperato.
DUFLOS-ROSSI 6,5. Entra in battuta al posto di Gargiulo nel quarto set e il giovane francese ripaga la fiducia di coach Medei mettendo in grossa difficoltà Trento. Purtroppo non gli riesce il bis.
KUKARTSEV 6,5. Mette a segno un muro importante nella fase calda della partita. La sua stoccata è valsa il 20-20 nell’ultimo parziale.
ORDUNA 6. Va in campo per il doppio cambio della "diagonale" e ci mette tutta la sua esperienza.
m. g.