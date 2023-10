"Per favore ci aiuti": truffe ai danni di parroci e religiosi, tutti assolti

Vincenzo Di Maso e altre cinque persone erano state accusate di aver messo a segno una serie di truffe a parroci e religiosi in tutta Italia, portandosi via oltre 16mila euro con la scusa di chiedere la carità. Ma il processo si è chiuso con assoluzioni e prescrizioni per tutti.

I fatti da chiarire erano avvenuti nel 2015. Con Di Maso, pugliese residente da anni a Civitanova, erano imputati di associazione per delinquere finalizzata alla sostituzione di persona Angelo Guardiani di Civitanova, Gisleydi Ugueredo, residente a Potenza Picena, Adeel Farooq di Alba Adriatica ma irreperibile, Alexandra Ailenei e Stefano Giardini, residenti a Porto Sant’Elpidio. Tutti insieme avrebbero raggirato i religiosi inventando storie strappalacrime, e facendosi versare il denaro sulle carte Poste Pay. Di Maso era accusato anche di di truffa e di aver violato le misure di sicurezza. Vittime delle truffe sarebbero stati undici parroci di Brescia, Chieti, Milano, Roma, Prato, Pisa, Bari, Foggia, Viterbo. Spacciandosi per persone in difficoltà, Di Maso e gli altri avrebbero telefonato alle vittime e descritto situazioni familiari ed economiche drammatiche, convincendole ad aiutarli.

Alla fine però i traffici dei sei soggetti erano stati individuati e per loro in tribunale a Macerata è iniziato il processo, che, dopo una serie di intoppi procedurali, ieri si è concluso. Il pubblico ministero Rosanna Buccini ha chiesto la condanna a quattro anni di reclusione solo per Di Maso, poiché sarebbe stato il capo dell’associazione a delinquere; per gli altri invece ha chiesto il proscioglimento per prescrizione, visto che i fatti risalgono a otto anni fa. Per Di Maso, invece, l’avvocato Domenico Biasco ha dimostrato che non c’era alcuna prova del fatto che ci fosse stata una associazione a delinquere, e per questo reato ha chiesto l’assoluzione; per il resto, i parroci non avevano fatto le denunce, e così i reati erano improcedibili.

Il collegio ha accolto in pieno la ricostruzione della difesa. Per gli altri imputati, difesi dall’avvocato Vanni Vecchioli, i reati sono stati dichiarati prescritti, per Di Maso è stata riconosciuta l’assoluzione per l’associazione a delinquere e il proscioglimento dalle altre accuse.