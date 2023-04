"Per gli alloggi ora priorità ai terremotati"

di Lucia Gentili

"Priorità agli aventi diritto, per esigenze legate al sisma, nell’assegnazione degli alloggi sostitutivi delle Sae. E non ai casi sociali". L’assessore di Tolentino alla Ricostruzione Flavia Giombetti spiega i nuovi criteri di utilizzo degli appartamenti. "Ad oggi ci sono tante richieste da parte di persone che devono uscire di casa nel periodo dei lavori post-sisma – spiega l’assessore – (percepiscono l’autonoma sistemazione e non hanno fatto domanda di alloggio). Di contro, una decina di appartamenti sono occupati da gente non terremotata, quindi non avente diritto, ma con disagi economici o sociali. Quando la passata amministrazione aveva stilato la delibera non erano ancora usciti i criteri stabiliti dalla Regione nel giugno 2022. Così abbiamo deciso di aggiornare l’utilizzo; ovviamente il discorso non riguarda i terremotati già entrati negli alloggi. Per prima cosa ho chiesto chiarimenti alla Protezione civile sull’ordinanza 799, in cui citava solo le Sae (casette); il dipartimento ha risposto che la 799 è valida anche per gli appartamenti sostitutivi delle Sae però prima va soddisfatto il fabbisogno degli aventi diritto. Quindi stiamo seguendo la normativa. Si tratta di cinque punti obbligatori fissati dalla Regione". In primis ci sono i nuclei familiari che percepiscono il Cas, contributo di autonoma sistemazione; poi nuclei familiari destinatari di ordinanza di sgombero dell’immobile per l’avvio dei lavori di ripristino; nuclei familiari già assegnatari di alloggi le cui dimensioni non risultino più idonee a seguito dell’aumento del numero dei componenti eo a causa di mutate esigenze sanitarie certificate dall’Ast; nuclei familiari provenienti da altro Comune che percepiscono il Cas. Infine nuclei familiari già assegnatari che, a causa di comprovate necessità, si trasferiscono in altro Comune (mobilità verso altro Comune). Per tutte queste categorie l’alloggio è gratuito, non devono pagare l’affitto, ma solo le spese di gestione (condominio, pulizie comuni, utenze). "Solo in un secondo momento, quando sarà soddisfatto il fabbisogno degli aventi diritto, potremo pensare ad una ri-assegnazione degli alloggi che rimarranno liberi, per esigenze al di fuori del sisma – aggiunge Giombetti –, quindi non penso prima di un anno e mezzo. Chi in questi anni è già entrato nell’appartamento pur non avendone diritto può rimanere, perché non vogliamo cacciare nessuno, ma molto probabilmente sarà rivisto il tipo di contratto (non più decurtato del 30%). Chi invece ha avuto l’assegnazione ma non la consegna perché l’appartamento è in corso di costruzione (come per contrada Pace o piazzale Battaglia), scivola sotto in graduatoria. Non posso dare l’alloggio a chi ha casa agibile, anche se come locatario. I casi sociali saranno comunque aiutati in altra maniera, in base alle condizioni di ciascuno. Va detto anche che chi ha particolari problemi economici avrebbe comunque difficoltà nel pagare le spese condominiali; in caso di mancato pagamento, sarebbe il Comune a pagarle, con soldi pubblici".