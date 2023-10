Per gli anziani niente vacanze termali

Sembra essere assente solo Recanati alle terme di Santa Lucia di Tolentino mentre da tutti gli altri Comuni del territorio sono stati organizzati dei pullman per accompagnare gli anziani ad usufruire di un periodo di relax termale. Eppure questa era una vecchia tradizione che, anzi, nel passato fu proprio inaugurata dal comune leopardiano che ogni anno organizzava un ricco programma per gli anziani: dai soggiorni in montagna a quelli in diverse località termali con due proposte: a giugno a Tolentino e a settembre a Sarnano, quest’ultime in collaborazione anche con la Fondazione Ircer. Dietro il pagamento di 30 euro gli anziani avevano a disposizione per un ciclo termale di 12 giorni un pulmino che li accompagnava andata e ritorno in giornata. Era anche un modo di socializzare e stringere nuove amicizie. Il Covid, però, ha spazzato via questa opportunità per gi ultrasessantenni che oggi, se vogliono usufruire di una cura termale, si debbono arrangiare con la propria auto o aggregarsi all’iniziativa di un Comune vicino, magari Montefano, Loreto o Potenza Picena. Sono molti a protestare per questa mancanza di attenzione a favore di una popolazione numerosa in città: basta pensare che su 7.771 residenti ben 5.298 sono ultrasessantacinquenni. Anche nel recente accordo sottoscritto con le organizzazioni sindacali non c’è traccia di questa attività: gli interventi programmati, oltre a quelle prettamente assistenziali per chi si trova in difficoltà economiche o sanitarie, sono legati alla facilitazione degli strumenti digitali e della frequenza ai musei cittadini. Un po’ come avviene anche per i centri estivi per i bambini: ci si arrangi da soli, usufruendo dell’iniziative private, con le spese quasi completamente a carico dei genitori visto che il Comune ci mette solo i fondi ministeriali.

Asterio Tubaldi