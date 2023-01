Per gli studenti universitari un corso sui testi delle canzoni di Musicultura

I testi di Musicultura saranno oggetto di studio nelle aule universitarie. Infatti i testi delle canzoni vincitrici delle 33 edizioni del Festival della canzone popolare e d’autore verranno analizzati nell’ambito del corso di Italianistica digitale dell’Università di Macerata, tenuto dai docenti Fabio Curzi e Edoardo Ripari. I testi saranno esaminati utilizzando il metodo del distant reading, che richiede l’impiego di diversi approcci digitali. Sarà un modo di guardare in maniera innovativa un insieme di testi che sono stati selezionati e premiati nel corso degli anni, mettendo in evidenza le trasformazioni del lessico, della struttura, degli argomenti (topic analysis), l’uso del dialetto, le scelte formali. Musicultura ha visto i successi, tra gli altri, di Simone Cristicchi, Pilar, Patrizia Laquidara, Folco Orselli e sarà interessanmte vedere come si è sviluppato e cambiato nel tempo il modo di scrivere. Non solo, si potranno anche osservare scelte relative agli arrangiamenti e alla strumentazione, la rete di collaborazione tra gli artisti, ad esempio parolieri, compositori, musicisti, e altri aspetti più specifici della forma-canzone. L’insegnamento di Italianistica digitale si occupa di analizzare i testi letterari impiegando strumenti informatici e metodologie multidisciplinari, secondo le riflessioni maturate nell’ambito delle digital humanities; fa parte del piano di studi della laurea magistrale in filologia classica e moderna. Per maggiori informazioni è possibile contattare il professore Fabio Curzi [email protected]