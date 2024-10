Per i 25 anni del Sermirr arriva Claudia Koll

Sarà Claudia Koll, l’ex attrice oggi presidentessa della onlus "Le opere del Padre", che ha fondato per aiutare le persone con sofferenze psicologiche o fisiche in particolare in Africa, la testimonial d’eccellenza per i 25 anni di attività a Recanati del Sermirr. Sabato 12 alle 18 nei locali del Cristo Redentore, nel quartiere di Villa Teresa, ci sarà un incontro-testimonianza.

Per festeggiare l’anniversario e far conoscere le attività dell’associazione, martedì sempre alle 18 sarà inaugurata una mostra fotografica nell’atrio del palazzo comunale, aperta mattino e pomeriggio fino al 13 ottobre, sulle attività portate avanti dal Sermirr. L’associazione si è impegnata in un gran numero di sostegni a distanza: ogni bambino sostenuto è un aiuto alle famiglie e, più in generale, alla comunità: dai minori dell’India, l’impegno si è esteso anche ai bambini e giovani del Burundi e ad altri progetti finalizzati a un miglioramento delle condizioni di vita negli stessi Paesi.

"I nostri sostenitori – racconta la presidentessa dell’associazione, Maria Battistelli – amano accompagnare questi bambini fino al completamento del ciclo scolastico e garantire loro anche una formazione professionale. Nella sua attività il Sermirr si è fatto portavoce dell’aiuto concreto di tante persone generose e altruiste, testimoni discreti, ma tangibili della fratellanza umana, cercando di favorire una cultura di solidarietà. Negli ultimi anni l’associazione sta portando avanti anche servizi di supporto nel nostro territorio per dare risposta al disagio locale. Ne sono un esempio il “progetto in vicinanza“ che prevede un contributo all’acquisto del materiale scolastico a famiglie che si trovano in difficoltà. Far conoscere la nostra attività – conclude la presidentessa – costituisce per i volontari una dimostrazione di impegno e un’occasione importante per incentivare maggiore attenzione nei confronti del prossimo".

Il programma degli eventi si concluderà con la Giornata missionaria mondiale del 20 ottobre. Durante la messa in parrocchia delle 11.15 sarà possibile ascoltare la testimonianza di Federica Zallocco e Luca Maccari, due volontari che nei giorni scorsi con l’associazione Mgs-Sermigo sono andati a Morogono, una città africana.

Antonio Tubaldi