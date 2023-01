"Per i lavori all’ex scuola media stiamo aspettando solo il progettista"

Un bilancio amministrativo sostanzialmente in positivo quello che fa il sindaco di Esanatoglia Luigi Nazzareno Bartocci relativamente alle attività svolte nel 2022 e che avranno seguito nel 2023. "Il 2022 è stato certamente un anno particolare – dichiara Bartocci – almeno per gli elevati costi energetici che hanno inciso notevolmente sul bilancio finanziario, soprattutto per quanto riguarda la casa di riposo, che è la principale struttura pubblica cittadina. Ci siamo comunque rifatti con alcuni progetti".

Quali?

"Quelli di riqualificazione ed efficentamento energetico che interesseranno per 250mila euro un lotto a Palazzo e al crossdromo di Monte Porro per un milione e 660mila euro, finanziato tramite Cis ed ormai in fase esecutiva. C’è poi da aggiungere che insieme ad altri 10 comuni, tra cui Matelica, abbiamo costituito una cordata nell’ambito dei bandi per costituire la comunità energetica; nello specifico Esanatoglia ha ricevuto ben 60 manifestazioni di interesse da parte di privati".

Ci sono poi altri cantieri aperti…

"Sì, sono piuttosto numerosi e riguardano il rifacimento della viabilità pubblica, piani di riqualificazione urbana nella frazione di Pagliano e gli impianti sportivi comunali con una tettoia nuova per un milione e 300mila euro. C’è poi da ricordare il riparto delle opere pubbliche per la rigenerazione urbana con 2 milioni e 500mila euro per il rifacimento dell’ex scuola media e 500mila euro per la demolizione dell’ex conceria Zampini, per la quale proprio l’11 gennaio mattina è stato firmato davanti al notaio l’atto di donazione da parte della famiglia Pizzi al Comune di Esanatoglia. Il progetto prevede lavori per 6 milioni che si svilupperanno nei prossimi anni. Ce ne sono poi altri in fase di avvio: per la scuola media siamo solo in attesa del nome del progettista da Roma, abbiamo finanziamenti per 600mila euro per il municipio, un milione e 300mila euro per l’eremo di San Cataldo e 800mila euro per nuove case popolari, tutte progettazioni esecutive".

La ricostruzione come procede?

"Direi bene finora. Riconosco il lavoro svolto da Legnini, ma sono certo che la competenza dimostrata da Castelli può implementare l’impatto e proseguire sul buon solco tracciato. Siamo poi in attesa degli esiti di NextAppennino per un milione e 700mila euro per Palazzo, mentre per quasi 5 milioni per le scuole elementari e l’ex cinema".

Matteo Parrini