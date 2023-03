"Per i residenti del centro storico parcheggiare è un’impresa"

Parcheggi in centro per residenti, problemi in serie: dal posto che non si trova alle multe salate, avere un’auto sembra sia diventato un incubo per chi vive dentro le mura. A sollevare la questione Giulia Bianchini, 25enne residente in via Mozzi. "Negli ultimi anni parcheggiare per noi residenti è diventato sempre più difficile, a volte impossibile" e questo "porta con sé innumerevoli disagi". Prima di tutto, "per agevolare le attività di ristorazione durante la pandemia è stata estesa la fascia oraria durante la quale anche i non residenti possono teoricamente solo transitare all’interno delle zone a traffico limitato. Questo transito si trasforma spessissimo in una sosta nei posti residenti". Ciò, unito alla concessione di nuovo spazio per i dehors, ha fatto sì che "molti tavoli sono stati collocati in corrispondenza di posti auto per residenti, togliendo ulteriori spazi per il parcheggio. Inoltre sono iniziati tantissimi lavori di ristrutturazione di alcuni palazzi del centro, con l’installazione di impalcature che in molti casi si trovano ad occupare posti". Tutte queste situazioni hanno in molti casi portato all’occupazione dei posteggi per disabili, "con la conseguente necessità di trasferire quei parcheggi al posto di spazi auto per residenti, e togliendo così ulteriore spazio". Effetti a catena che si ripercuotono su chi vive in centro: "Siamo costretti ad improvvisare posteggi di fortuna", senza "dare mai fastidio al transito". E scattano anche le sanzioni, "salatissime multe che ci troviamo costretti a pagare per posteggio in presunto divieto di sosta", incalza Bianchini. "Noi paghiamo circa 60 euro l’anno per il permesso residenti, ma questa quota non include il parcheggio coperto dei giardini Diaz". Per la 25enne, è ancora "più fastidioso trovarsi a pagare multe salate quando già si sono spesi soldi per un diritto al parcheggio che poi non viene rispettato. Non ho niente da eccepire a riguardo delle concessioni e agevolazioni ai bar", precisa Bianchini, che però lancia una richiesta precisa al Comune: "Includere nella quota del permesso residenti zona A anche la possibilità di parcheggiare gratuitamente nella struttura coperta dei giardini" oppure "rendere gratis il permesso residenti per le prime due vetture di ciascun nucleo familiare".