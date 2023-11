"Per i vicepresidi possibile l’esonero dall’insegnamento"

"I vicepresidi che insegnano nelle scuole oggi in reggenza, o che verranno prossimamente accorpate, potranno scegliere - su base volontaria - l’esonero o il semi-esonero dall’insegnamento nelle classi per contribuire al management della scuola. Un provvedimento che si traduce anche in un’opportunità, visto che permetterà assunzioni di supplenti attingendo alle graduatorie delle scuole". E’ quanto afferma Giorgia Latini, vicepresidente della commissione Cultura e Istruzione della Camera dei Deputati e segretario della Lega Marche, annunciando che il suo partito ha presentato al riguardo una proposta di legge nazionale. "Il dimensionamento scolastico - prosegue la Latini - determinerà una riorganizzazione degli istituti in base del numero di studenti iscritti: non deve essere messa a rischio la referenza scolastica e deve essere garantito il rapporto famiglia-scuola-alunno, in particolar modo nelle aree interne".