"Per il centro storico serve l’impegno di tutti"

di Gaia Gennaretti

"Sono tanti i problemi del centro storico, ma è importante anche l’impegno per mantenerlo in ordine e per portare gente". È Fabio Verbenesi, presidente del comitato centro storico di San Severino, da sempre residente tra le vie storiche della città che soffrono, a detta di qualche residente, per l’assenza di decoro. "Da parecchi anni ci stiamo impegnando per migliorare il quartiere. Per esempio – dice Verbenesi (nella foto) – ho chiesto all’amministrazione che venisse pulita piazza Padella e sistemata la pavimentazione in sampietrini. Più che di polemiche, c’è bisogno di pazienza, collaborazione e dialogo. Non trovo giusto che si screditi il quartiere e l’impegno di tanti. È vero che il centro storico ha tanti problemi, ad esempio quello della pulizia e, in merito, è stato chiesto e ottenuto che la macchina spazzatrice passasse più spesso, e in alcune zone gli operai comunali hanno anche provveduto a estirpare l’erba che cresceva tra i sampietrini. È stato ridato decoro alla piazzetta di San Rocco, sotto alla torre dell’Orologio sono in corso lavori di sistemazione della pavimentazione. Era una richiesta che avevamo avanzato al sindaco, Rosa Piermattei, e lei aveva promesso che appena ci fossero state le risorse avrebbe provveduto a far fare l’intervento". Oltre alla presenza di guano di piccioni, uno dei problemi è quello dei cani e dei gatti che defecano per le strade senza che i padroni si premurino di raccogliere gli escrementi. "Questo, purtroppo, è dovuto alla mancanza di educazione ma l’assessore Orlandani ha intenzione di installare altre telecamere lungo via Massarelli e via Lazzarelli. E infine, mi sono occupato io, in prima persona, di ritinteggiare la fontanella di piazza Padella e di sistemare la madonnina. Chi critica è mai venuto a dare una mano?". L’impegno di Verbenesi c’è stato anche dal punto di vista organizzativo: "Sono orgoglioso di aver portato visitatori alla scoperta dei cortili dei palazzi storici. Con l’assessore Michela Pezzanesi e la Proloco abbiamo organizzato anche cacce al tesoro per bambini e iniziative per Halloween".