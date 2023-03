Per il Consiglio comunale dei ragazzi le dritte dell’assessore Massimo Sparapani

L’assessore Massimo Sparapani ha dato dei consigli a chi si candiderà come sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi. Ha detto che uno dei più importanti compiti è ascoltare i bisogni degli elettori, nel nostro caso gli studenti, individuare i problemi, tentare di risolverli e riconoscere le criticità. Abbiamo creato una classroom dove metteremo a disposizione un questionario con alcune nostre proposte elaborate su scuola, sport, solidarietà e amicizia, ambiente e salute, legalità e sicurezza, educazione stradale e viabilità, attività ricreative e culturali e altro. Abbiamo chiesto di conoscere i progetti del Comune per noi ragazzi. L’assessore ci ha parlato della riapertura dell’oratorio, della ristrutturazione del campo sportivo, del prossimo rifacimento e riqualificazione dei Giardini da Bora. Si stanno facendo i lavori per la piazza, dedicata al partigiano Silvano Bracaccini, e nel giro di qualche anno anche la nostra scuola sarà ricostruita.

Alessia Braconi, Daria Diaconu,

Alessia Husau, Alessia Tanoni, I C