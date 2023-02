Per il dopo Pettinari probabile sfida Leoni-Corradini

Si profila una sfida tra Graziano Leoni e Flavio Corradini in vista della partita per il nuovo rettore dell’Università di Camerino. Il mandato di Claudio Pettinari scadrà ufficialmente il primo novembre di quest’anno e le candidature per la poltrona di rettore andranno presentate a maggio. A Camerino – e nelle sedi distaccate di Matelica e Ascoli – sono da tempo iniziate le grandi manovre e lo scenario attuale è quello di una probabile sfida tra l’attuale pro rettore vicario e l’ex rettore Corradini, in carica dalla fine del 2011 al 31 ottobre del 2017. L’eventuale candidatura di Leoni – professore ordinario di Progettazione delle strutture architettoniche e Problemi strutturali dell’edilizia storica – è ritenuta in continuità con la governance di Pettinari, di cui il docente jesino è stato il braccio destro in questi anni. Stando ai rumors, la corsa di Leoni incontrerebbe qualche resistenza tra i camerti "doc", non convinti dall’idea di affidare l’ateneo a un professore espressione di una sede distaccata, nella fattispecie Ascoli, dove ha sede la Facoltà di Architettura. Dalla sua, però Leoni avrebbe l’appoggio di un camerte come Pettinari, il quale negli ultimi tempi non avrebbe rapporti idilliaci con il suo predecessore Corradini. Quest’ultimo sarebbe deciso a tornare in pista per un secondo mandato, che sulla carta sarebbe possibile, visto che le regole vietano solo che i due mandati siano consecutivi. Corradini, professore ordinario di Informatica, è reduce da alcune non fortunate avventure politiche, prima nel Partito democratico e poi con Italia Viva, sempre al fianco dell’ex premier Matteo Renzi. Nel 2018 si era candidato alla Camera nel collegio uninominale di Macerata, senza però essere eletto. Non era andata meglio nel 2020 alle Regionali, sotto le insegne di Italia Viva, quando non era scattato l’ingresso in Consiglio. Il nome di Corradini era spuntato anche l’anno scorso, alla vigilia delle elezioni comunali di Camerino: per lui si era parlato di una candidatura alla guida di una coalizione ampia sul "modello Draghi". Ma alla fine non se ne fece nulla.

Giancarlo Falcioni