"Per il Filelfo una soluzione con la Provincia"

"A breve inizierà una fase di cambiamento per le scuole di Tolentino, alla luce dei lavori che interesseranno più plessi. Ad esempio, abbiamo appena firmato il contratto con la ditta che ricostruirà l’asilo Green. Vogliamo far conoscere ai cittadini quali sono le nostre proposte, sia per gli istituti di competenza della Provincia (superiori) che per quelli sotto il Comune (dal nido alle medie)". Ieri il sindaco Mauro Sclavi ha fatto il punto, dalla richiesta alla Provincia di una soluzione per il trasferimento dell’IIS Filelfo, nell’odg di oggi pomeriggio in Consiglio, fino alla volontà di cambiare l’ordinanza commissariale 33 per lasciare la scuola Don Bosco dove si trova attualmente. "Innanzitutto abbiamo inviato una pec alla Provincia per conoscere lo stato dell’arte del polo scolastico delle superiori, da costruire in zona Pace, in quanto siamo ancora alle valutazioni tecniche delle offerte progettuali – ha esordito Sclavi –. Comprendiamo che si tratta di un progetto da 31 milioni di euro con gara europea, ma vorremmo conoscere le tempistiche. Su questo, siamo tutti d’accordo in Consiglio comunale che deve essere realizzato nel minor tempo possibile". Il sindaco ha anticipato poi il documento che presenterà questo pomeriggio all’assise. "Le pec finora non sono bastate – ha detto – e desideriamo che il bene degli studenti sia fatto ora. Per questo insieme all’amministrazione chiederò al presidente della Provincia Sandro Parcaroli di adoperarsi per una soluzione logistica condivisa che permetta di trasferire tutte le classi del Filelfo attualmente ospitate all’ex Quadrilatero; di rivedere le proprie posizioni; di valutare altre opzioni percorribili proposte dal Comune". Poi ha passato in rassegna gli altri plessi. Il nuovo asilo Green, finanziato col Pnrr, dovrà essere fatto in un anno e mezzo. "Puntiamo a migliorare sismicamente la scuola Don Bosco lasciandola dov’è – ha aggiunto –, senza trasferirla in zona Pace. Non vogliamo acquisire l’edificio ex Pie Venerini, ma creare una sorta di "contenitore" per quindici classi nel lotto di terra che era stato già acquistato in zona Pace. Questo contenitore servirà ad ospitare a rotazione gli alunni di Grandi, Don Bosco e Lucatelli. Quando avrà terminato la sua funzione, sarà messo a disposizione al mattino delle superiori e della città nel pomeriggio. A tale struttura, da realizzare, si devono sommare le dieci classi già a disposizione nell’ex orfanotrofio, in centro storico".

Lucia Gentili