Per il sottosegretario mattinata alla caserma dei vigili del fuoco

Il sottosegretario Emanuele Prisco è stato anche in visita alla caserma dei vigili del fuoco, ieri mattina. Ad accoglierlo, il direttore regionale Cristina D’Angelo e il comandante provinciale Mauro Caprarelli. L’incontro ha avuto inizio con un saluto a tutto il personale operativo presente in servizio e a una rappresentanza dell’Associazione nazionale personale in quiescenza. Dopo aver visionato i mezzi in schieramento ed aver effettuato una breve visita nei locali della sede centrale, l’onorevole Prisco ha incontrato il personale giornaliero tecnico e amministrativo e i funzionari operativi ai quali ha esposto le problematiche di carattere nazionale legate alle iniziative del governo in atto relative all’attività dei vigili del fuoco. Il sottosegretario ha ringraziato e manifestato apprezzamento per la realtà locale, riconoscendo ancora una volta l’eccezionale impegno e professionalità che contraddistingue i vigili del fuoco.