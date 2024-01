Per il vero "Nosferatu" serve la musica dal vivo

La musica per il cinema. E’ questo il senso dell’evento che si terrà venerdì prossimo (19 gennaio) alle ore 21,15 al cineteatro San Paolo, a San Severino. Il quintetto “Inventio“ farà la sonorizzazione dal vivo del film Nosferatu il vampiro (1922) di Friedrich Wilhelm Murnau, uno dei capolavori del cinema muto, ispirato liberamente al romanzo Dracula (1897) dello scrittore irlandese Bram Stoker. La rimusicazione, con composizioni originali, è opera di un gruppo di musicisti locali: Maurizio Moscatelli di San Severino ai fiati, Marco Airaghi di Tolentino alle tastiere, Alberto Lucerna di San Severino alle chitarre, Lanfranco Pascucci di Tolentino al basso ed Ernesto Vissani di Macerata alla batteria.

L’intero incasso della serata (ingresso a offerta), sarà destinato a sostenere le spese dello stesso “San Paolo“ per l’ammodernamento e la messa a norma del suo palcoscenico, che in passato ha ospitato innumerevoli spettacoli teatrali, concerti e manifestazioni culturali. Oggi la sala è aperta solo per la proiezione di pellicole cinematografiche. Il film muto degli anni Venti (della durata di 61 minuti) verrà quindi accompagnato dalla musica dal vivo degli “Inventio“, i quali hanno già proposto tale evento nel 2017 a Matelica in una serata estiva all’aperto e in altri luoghi della regione. Al di là di questa colonna sonora di Nosferatu il vampiro, il repertorio del gruppo comprende molti altri brani originali, composti dagli stessi musicisti della formazione. Alcune composizioni sono state realizzate per Rai Trade e inserite nel Cd “Good vibration“ a cura dalla Rai. Inoltre, di recente è uscito un Cd autoprodotto dal titolo “Inventio“.

m. g.