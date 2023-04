"Per la bretella non ci sono più i 40 milioni"

di Gaia Gennaretti

Regalo di Natale dal governo Meloni: la bretella San Severino-Tolentino viene definanziata "temporaneamente" per 40milioni di euro. E si sa, in Italia, quanto qualcosa di temporaneo possa con facilità diventare definitivo. A lanciare l’allarme è il gruppo consiliare di minoranza San Severino Futura e il capogruppo Francesco Borioni che cita una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPE), firmata proprio dal presidente Giorgia Meloni il 27 dicembre e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 marzo scorso. "La nostra città continua a perdere pezzi – commenta Borioni insieme alla consigliera Alessandra Aronne – e forse c’è da chiedersi se è tramontata definitivamente l’opportunità regina di sviluppo e crescita, per non dire sopravvivenza, per San Severino". L’opera era attesa da circa 40 anni. I fondi erano stati stanziati, dopo un lungo lavoro dell’allora consigliere regionale Luigi Zura-Puntaroni, dal primo governo di Giuseppe Conte. Ora però, il governo Meloni ha deciso di dare priorità ad un’altra opera del maceratese, denominata "Intervalliva di Macerata, tratto Sforzacosta (svincolo SS77)-Pieve e collegamento capoluogo, tratto Pieve-Mattei", togliendo 40milioni di euro dal finanziamento per la parte San Severino-Tolentino. "Con questo ‘temporaneo’ definanziamento – affermano i due consiglieri – si può considerare pressoché vano l’impegno profuso da più forze politiche nel reperire i finanziamenti e nell’elaborare un tracciato funzionale e sostenibile dell’asse viario. Si perdono con esso le premesse di sviluppo collegate a questo progetto, determinante per le imprese produttive locali, per il turismo, per restare collegati al resto del mondo. Con la delibera del Cipe firmata dal presidente Meloni, gradito e sostenuto da molti nostri concittadini, in data 27 dicembre si decide di definanziare l’intervento "Intervalliva Tolentino San Severino Marche" di 26.212.108 euro più altri 14.170.000 euro per un totale di 40 milioni e 382.108 euro, con il benestare di Quadrilatero, Anas, Regione e Provincia. Un bel regalo di Natale dalla Meloni e una bella sorpresa nell’uovo di Pasqua".

Una notizia, quella del definanziamento che lascia di stucco a tanti, dato che pochi giorni fa si è tenuto un vertice istituzionale intercomunale alla presenza dei sindaci Rosa Piermattei e Mauro Sclavi e degli altri soggetti attuatori dell’intervento, ovvero Quadrilatero e Anas, durante il quale si sono definite le tempistiche delle indagini, così come sono stati discussi i dettagli propedeutici alla progettazione definitiva. Eppure la stessa delibera del Cipe, motiva il definanziamento dell’Intervalliva Tolentino-San Severino, affermando che l’opera "necessita dell’acquisizione di pareri e autorizzazioni (non immediata canteriabilità), la cui cantierabilità non è prevista a breve scadenza". "Possibile che al vertice non sapessero del definanziamento? E se non sapevano lo scenario sarebbe anche peggiore – concludono Aronne e Borioni –. In ogni caso i nostri amministratori dimostrano ancora una volta mancanza di autorevolezza e rilievo istituzionale. L’unica domanda da farsi a questo punto è: come e quando saranno ripristinati gli oltre 40 milioni di fondi sottratti?".