Per la sede dei nuovi archivi il Comune ottiene 800mila euro

Ottocentomila euro stanziati dall’ufficio Ricostruzione al Comune per lavori di miglioramento sismico e recupero dell’edificio in via Nazario Sauro. "Già da tempo – sottolinea l’assessore Paolo Carnevali – era intenzione dell’amministrazione contribuire al recupero strutturale dell’edificio, ma date le somme ingenti, non era stato fino a questo momento possibile prevedere uno stanziamento da parte dell’Ente in tal senso. Ad oggi tale finanziamento assegnato risulta un grande aiuto per il recupero dell’immobile e un’irripetibile opportunità che è e sarà il risultato di una grande sinergia tra le idee dell’amministrazione e il grande lavoro che quotidianamente svolgono gli uffici comunali". Gli spazi verranno utilizzati come archivi per gli uffici comunali. "Siamo all’inizio – conclude l’assessore – e restano da definire molte variabili, come tempistiche, progetto e modalità di esecuzione. Ma siamo molto entusiasti di poter dare il via a questo iter volto al recupero di un piccolo pezzetto di storia del centro storico". "Con questo importante finanziamento – aggiunge il sindaco Leonardo Catena – si potrà intervenire su un edificio comunale strategico per l’ampliamento degli spazi a disposizione degli uffici e si contribuirà così anche alla riqualificazione di un altro spazio del centro che continua a essere centrale nella programmazione dell’amministrazione. Dopo il restauro dell’ex mercato coperto, delle Porte castellane e l’intervento da un milione in corso sulla scuola media, sarà la volta del miglioramento sismico e del restauro del palazzo dei Priori e il rifacimento della piazza Unità d’Italia".