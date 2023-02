Per la sfilata di Carnevale occhio a viabilità e divieti

Con il Carnevale arriva la rivoluzione della viabilità e della sosta, oggi e martedì in centro, con la sospensione della zona a traffico limitato. Occhio ai cartelli perché si rischiano multe e rimozioni. Spazio alle maschere quindi e, dalla mezzanotte alle 21 di oggi, stop alle auto in piazza XX Settembre e modifiche anche in corso Umberto, sul vialetto nord, in via Don Minzoni, in piazza Rosselli (il piazzale antistante la stazione ferroviaria), in via Duca degli Abruzzi e in corso Dalmazia, dove ci sarà il divieto di sosta per tutti i veicoli, con rimozione, dalle 13 alle 20, e con divieto di transito per tutti i mezzi dalle 15 alle 20. In alcune di queste vie i divieti riguardano soltanto alcuni tratti. Le disposizioni impatteranno anche, dalle 13 alle 20, sul lato nord di via Buozzi e in piazza Don Lino Ramini, così come il divieto di sosta verrà istituito, sempre dalle 13 alle 20, in via Trieste, in via Venezia e in via Lauro Rossi. Per via Rossi disposta l’inversione del senso di marcia. Anche martedì la piazza verrà chiusa alle auto dalle 12 alle 20 e divieto di sosta istituito, sempre dalle 12 alle 20, in piazza Don Lino Ramini. Attenzione alle deviazioni del traffico perché chi proviene da nord, percorrendo via Regina Elena, dovrà svoltare in via Lauro Rossi e non potrà entrare in corso Umberto. Svolta obbligatoria in via San Marone e in via Santa Chiara per chi entra in città da via Cecchetti. Svolta anche in via Trieste per chi arriva da via Buozzi e in corso Vittorio Emanuele per i veicoli provenienti da via Vela. L’accesso alla stazione ferroviaria sarà consentito esclusivamente da via Marconi, il capolinea degli autobus verrà spostato in via Santa Rita e il sottopassaggio del Castellaro resterà chiuso dalle 16 alle 19.