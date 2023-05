Per l’acquisto dei container arriva la proposta della Provincia

La Provincia ha inviato una nota al Comune di Tolentino per acquistare container per ragioni "di pubblico interesse". Il Comune infatti, come si ricorderà, ha messo in vendita i container; il mese scorso ha indetto un avviso pubblico per l’alienazione dei moduli. Per ora solo quelli dell’area 2; l’area 3 rimane punto strategico di Protezione civile, mentre nell’area 1 – la cui dismissione procede progressivamente e che pure in futuro sarà alienata – abita ancora una quarantina di persone. Venerdì scorso sarebbe dovuta avvenire l’apertura delle buste contenenti le offerte di acquisto relative appunto all’avviso pubblico per l’alienazione dei container di proprietà comunale. Ma la data di apertura dei plichi è stata rinviata a data da destinarsi. Nel frattempo la Provincia ha avanzato la sua proposta. "Sono in corso e partiranno diversi cantieri di ricostruzione e del Pnrr – spiega Laura Sestili, consigliera provinciale con delega alla rete e all’edilizia scolastica –, sia scuole che edifici di proprietà provinciale. Da qui la proposta del nostro ente di acquistare container, che sarebbero utili considerando appunto la situazione lavori". "Stiamo valutando la fattibilità della proposta", afferma l’assessore comunale alla ricostruzione Flavia Giombetti. Nel bando veniva specificato di dare precedenza, ad esempio, alle offerte di maggior valore unitario; a enti pubblici o associazioni (in caso di parità di valore unitario); all’ordine di arrivo al protocollo dell’ente.

l. g.