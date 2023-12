Per le feste cambia il calendario della raccolta

Durante il periodo natalizio, la raccolta dei rifiuti sarà soggetta ad alcune variazioni. Il sacco giallo dei rifiuti indifferenziati di Natale e di lunedì 1° gennaio è anticipata al giorno precedente, rispettivamente oggi e domenica 31 dicembre. Solo per i residenti del centro storico, anche la raccolta del vetro è anticipata a domenica prossima e al 31 dicembre. Lo sportello InformAmbiente centrale di via Severini, resterà chiuso sabato 30 dicembre; sarà aperto invece lo Sportello di Sforzacosta. I centri di raccolta saranno aperti secondo il normale orario in tutti i giorni feriali; quello di Fontescodella resterà chiuso oggi e il 31 dicembre, mentre sarà regolarmente aperto la mattina di domenica 7 gennaio.