Per l’Halley Thunder si è concluso il collaudo. La nota lieta è il ritorno in campo della Gonzalez

La Halley Thunder Matelica ha disputato l’ultima amichevole di pre-season, in vista dell’inizio del campionato di serie A2 femminile targato "Techfind". Le ragazze di coach Domenico Sorgentone, infatti, hanno giocato un utile test sul parquet di San Giovanni Valdarno, restituendo la visita del team toscano di due settimane prima. A ogni quarto i parziali sono stati azzerati. Il team di San Giovanni Valdarno si è aggiudicato la prima e l’ultima frazione di gioco (26-7 e 17-12), Matelica ha fatto suoi i due quarti centrali (13-16 e 4-14). Per la Halley Thunder questi i singoli punteggi delle giocatrici utilizzate: Shash 15, Cabrini 3, Patanè 1, Celani 5, Gramaccioni 5, Gonzalez 6, Zamparini 5, Bonvecchio 5, Sanchez 3, Catarozzo 1. La nota lieta, dunque, è data dal ritorno in campo di Debora Gonzalez che, reduce da un lungo recupero post infortunio, non era stata utilizzata dal coach nel quadrangolare di Martinsicuro Ora, messa da parte una lunga preparazione, i fari vengono puntati sull’inizio del campionato: per Matelica sarà derby maceratese già all’esordio domenica 6 ottobre nella vicina trasferta a Civitanova per affrontare la Feba (ore 18).

m. g.