Per l’ultimo saluto a Nita Nardi il gruppo della filarmonica canta "Al cavallino bianco"

Nella soffusa mestizia dell’addìo alla "Regina dell’operetta", la coinvolgente verve d’un suggestivo e popolare brano dell’operetta "Al cavallino bianco" che Nita Nardi, per cui dal parroco don Patrizio è stato celebrato il funerale intimamente partecipato nella chiesa di Sant’Esuperanzio, ha più volte interpretato. Alla figlia Silvana, Nita aveva confidato un desiderio: "Gradirei tanto venir salutata con quel coro che dà vivacità ‘Al cavallino bianco’: il cavallino è il più bell’hotel-tra i monti azzurri ed i ciel…". Desiderio esaudito. Prima che il feretro fosse trasferito nel vicino cimitero, un gruppo della filarmonica "Campagnoli-Gabrielli" sul piazzale del tempio ha cantato il famoso pezzo. E un applauso ha siglato l’estemporanea esibizione. Già, al termine del rito religioso, presenti i figli Andrea e Silvana, il genero Claudio, i nipoti Claudia e Stefano, avevano ricordato Nita Nardi, deceduta 90enne sabato scorso, Luisa Gianlorenzi ("Per me sei stata come una mamma"), con toccanti parole e visibilmente commosso il figlio Andrea, Maria Luisa Violini, Giovanni Sbergamo che a nome del Filarmonico ha definito "patrimonio indelebile per Cingoli la cara Nita a cui va un sincero grazie per quanto ha donato alla città e alla Compagnia".

Gianfilippo Centanni