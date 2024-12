"Per noi dell’Anffas sono bei giorni"

Natale è anche e soprattutto sinonimo di solidarietà. In centro tra i protagonisti di questi giorni di festa ci sono anche i volontari dell’Anffas.

"Noi siamo dell’Anffas e per noi il periodo di Natale è un momento in cui le aspettative dei ragazzi vengono davvero soddisfatte – spiega Daniela Cantelmi di Tuttincluso –. Il pubblico si ricorda sempre di noi e più eventi ci sono più la gente è spinta ad uscire di casa e fare un giro in centro.

"Anche il pattinaggio in piazza Battisti – conclude Cantelmi –, proprio qui vicino a noi, aiuta molto perché c’è chi viene in città appositamente per quello e poi fa un giro per i negozi, entrando anche da noi".