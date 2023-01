"Per noi spese lievitate di un milione di euro"

Contram spa, la maggiore società di trasporto pubblico locale della provincia (che opera anche nel bacino di Ancona, Fabriano e Loreto), ha circa 200 mezzi, tra cui oltre 160 autobus, furgoni, auto per il car sharing, veicoli operativi. Registra circa sette milioni di chilometri l’anno, per altrettanti viaggiatori trasportati. Nel periodo scolastico sposta più di 20mila passeggeri al giorno, con oltre 25mila chilometri giornalieri. "Consumiamo quasi tre milioni di litri di gasolio l’anno – spiega Stefano Belardinelli, presidente Contram (con sede a Camerino) – e c’è allarme per il rialzo del prezzo in questo inizio 2023. I rincari, purtroppo, comportano un milione di euro in più di spesa, per il caro carburante, ma anche per l’aumento dei costi energetici e soprattutto tecnici (materiali di consumo, oli, pneumatici, officine, impianti di pulizia ecc.). Cerchiamo di utilizzare pochissimo gli autobus a metano che abbiamo. Inoltre abbiamo difficoltà a trovare personale, conducenti e meccanici; il nostro è un settore particolarmente colpito dalla crisi e, mentre 10-15 anni fa un autoferrotranviere aveva un buono stipendio rispetto alla media, ora questo vantaggio non c’è più. La professione, allo stesso tempo, conserva delle responsabilità (guidare di notte, con la neve, trasportare persone)". Belardinelli ribadisce che Contram sta consumando un milione di euro in più all’anno e che, a fronte di questo, non corrispondono altrettanti ricavi.

"Nelle Marche non stanno aumentando le tariffe – aggiunge –, cosa che invece sta accadendo in altre parti d’Italia dove il biglietto dell’autobus è aumentato, sia al Nord che al Sud. La nostra regione continua a mantenere tariffe medio-basse, più basse ad esempio delle vicine Umbria ed Emilia Romagna. Per il fondo nazionale trasporti siamo il fanalino di coda: le Marche prendono dallo Stato circa 108 milioni, l’Umbria 102 milioni ma con la metà della popolazione, e la Liguria, che ha circa il nostro numero di abitanti, percepisce quasi il doppio, 200 milioni l’anno.

l. g.