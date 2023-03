"Per ore siamo stati la capitale del ciclismo"

di Lucia Gentili

"Una bella vetrina per il territorio". È il pensiero comune di cittadini, commercianti, amministratori e appassionati delle due ruote sulla Tirreno-Adriatico, la corsa a tappe maschile di ciclismo su strada. Lo sloveno Primož Roglic (Jumbo Visma) ieri ha vinto la Tappa Regina, la quinta tappa, a Sarnano-Sassotetto, in una giornata durissima considerando vento e pioggia, e ha conquistato anche la Maglia Azzurra (aveva trionfato anche giovedì ed è il nuovo leader della classifica generale). "Per alcune ore siamo stati la capitale del ciclismo mondiale – spiega l’amministrazione –: la tappa della Parigi Nizza e una corsa internazionale in programma in Belgio sono state annullate per maltempo. In pratica, si è corso solo a Sarnano". E ha ringraziato quanti hanno contribuito alla buona riuscita, come Protezione civile, Associazione Alpini, Commissari di Percorso, Polizia locale e tutti i volontari. "Seguo il ciclismo da quando sono bambino – spiega Valentino Ribichini, con la moglie Meri –, una passione che mi ha trasmesso il mio papà ’eroico’ Nello, che a 86 anni ancora va in bici. Oggi ha preferito seguirla da casa per il vento, altrimenti sarebbe venuto sul posto". Il padre è stato tra i primi iscritti all’Eroica (manifestazione cicloturistica che rievoca il ciclismo di un tempo) e ha partecipato anche all’ultima, lo scorso ottobre. "Arriviamo da Monte Urano (Fermo) e conosciamo questa deliziosa cittadina – aggiunge la coppia –, con l’occasione ci passiamo anche la giornata". "Ben vengano queste iniziative – afferma Silvia Capri del bar ’My Dream’ in piazza –, c’è parecchio movimento. Non ci lamentiamo neanche dell’invernata, c’è stata neve questa stagione rispetto all’anno scorso e molte persone si sono dirette agli impianti sciistici. Come Associazione Commercianti abbiamo addobbato il tragitto dei colori dei due mari, Tirreno e Adriatico". "Non potevamo mancare", aggiungono Ivan Manfroni e Marcello Palmarucci. "È un modo per parlare del territorio, accendere i riflettori sui luoghi del sisma", affermano i veterani Giuseppe Mercuri e Ilio Nardi. Al Decantautore, mentre fuori il signor Sergio Trisciani appende i palloncini, una coppia di inglesi, Scott e Holly Simmons si gusta un panino. Come pure Paola Gianotti, ciclista, vincitrice di quattro Guiness world record, donna più veloce a circumnavigare il globo in sella ad una bici e testimonial a "Io rispetto il ciclista", è a pranzo con il gruppo di Noi Marche Bike Life. "Una bella vetrina!", conclude il fruttivendolo Simone Tallé.