"Per ripartire è fondamentale il centro storico"

di Marco Belardinelli

Il nuovo presidente del comitato Concentrico è Luciano Antonini, che succede ai 5 anni di Francesco Nobili. Ma tra le novità anche la trasformazione del comitato in associazione. Un gruppo spontaneo nato appena dopo il sisma per iniziativa di un gruppo di residenti del centro storico di Camerino per cercare di capire quali erano le prospettive di ricostruzione, dato che fu subito dichiarato zona rossa. Le idee in cantiere sono tese al nuovo volto che potrebbe avere la cittadinanza.

Presidente Antonini come mai questo passaggio di consegne da Nobili a lei?

"Dopo il periodo Covid ci siamo ritrovati e abbiamo preso decisioni importanti. La prima è quella di costituirci come associazione, anche per avere maggiore visibilità nei confronti delle amministrazioni. La seconda è stata una richiesta di Francesco di passare la mano anche per motivi personali. Mi è stata fatta questa proposta ed essendo un camerinese doc che ha del tempo, e credo anche delle competenze e grande amore per la città, ho accettato anche perché non sarò solo. Sarò aiutato da una squadra di 4 persone, con lo stesso Nobili, Alberto Polzonetti, Maria Chiara Invernizzi e Stefano Caroni".

Ed ora?

"Ora dobbiamo fare il punto della situazione. Incontrare gli attori principali della ricostruzione, a partire dall’amministrazione pubblica che resta il nostro principale referente, ascoltare che cosa sta succedendo e poi riportare ai componenti. Sulla base dello stato dell’arte, cercare di elaborare delle nostre proposte che possano essere utili alla ricostruzione della città. Una frase che mi piace dare è: "Chi lotta può perdere, ma chi non lotta ha già perso". Io voglio lottare".

Quali sono le situazioni che hanno bisogno di più attenzione?

"Sono nato e vissuto all’interno del centro storico ed è fondamentale, per Camerino, ricostruirlo. Si deve ripartire da alcuni che sono i luoghi del cuore. Uno è la Rocca Borgesca, che tra l’altro è al di fuori dell’area perimetrata e dovrebbe avere un processo veloce avendo uno spazio già fruibile. Un altro luogo è la piazza del Duomo perché ci sono edifici simbolo come il palazzo Ducale, sede dell’Università, il palazzo arcivescovile, il nostro Duomo, il palazzo comunale con il teatro e secondo me c’è necessità di valorizzare anche il palazzo dell’ex Banca Marche, bellissimo in stile art déco, acquisito dalla precedente amministrazione comunale".

Le frazioni e i quartieri invece?

"In questo momento l’attenzione dell’amministrazione cittadina credo debba essere rivolta a le Vallicelle, anche se debbo dire che con gli edifici comunali cosiddetti provvisori e l’inizio dei lavori per la nuova casa di riposo si vedono alcuni segnali. Ma mi sembra che la ricostruzione e soprattutto la demolizione dei palazzi siano un po’ indietro".