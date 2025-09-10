Per San Francesco il Comune chiede dieci milioni

Dieci milioni previsti dal Comune di Morrovalle per l’ex convento San Francesco. La giunta infatti ha approvato una delibera, con la quale si dà il via libera al documento di fattibilità delle alternative progettuali per la ristrutturazione dell’ex convento, dichiarato inagibile dopo il sisma del 2016 e colpito anche dalle scosse del novembre 2022. "Per l’edificio ora sarà effettuata una richiesta di finanziamento – spiega l’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Staffolani – da poco più di 10 milioni. Ci sono in atto interlocuzioni per trasformare quello che oggi è un edificio fatiscente in un contenitore culturale". L’avanzamento dell’opera è uno dei temi trattati dal primo cittadino nel recente incontro con il commissario per la ricostruzione Guido Castelli. In ballo c’era anche il recupero di Palazzo Vicoli. "Sul piatto ci sono già i 4 milioni stanziati nel 2023 – si afferma –, ma con la redazione del progetto di fattibilità i costi sono saliti a 7,1 milioni. L’interlocuzione con il senatore Castelli si è incentrata proprio sulle risorse per la copertura totale dell’intervento, che resta una priorità". Cambia anche la progettazione per la ristrutturazione del palazzo comunale. Il Comune aveva a disposizione 900mila euro a fronte di un progetto da 2,9 milioni, che però andava rivisto per accogliere anche le funzionalità del Coc. Si è quindi deciso di individuare l’ex scuola di via Giotto come edificio adatto a ospitare quest’ultimo, investendo i 900mila euro a disposizione, vista la disponibilità della struttura commissariale di inserire i lavori al municipio in una delle prossime ordinanze. La struttura ospiterà anche Protezione civile e Croce Verde, creando un vero e proprio polo dell’emergenza.

Diego Pierluigi