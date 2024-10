Per Santa Teresa 750mila euro

La conferenza dei servizi ha approvato l’intervento di riparazione danni e miglioramento sismico della chiesa di Santa Teresa, nel centro di Matelica. Dopo il terremoto del 1997 fu sottoposta a un intervento di restauro, miglioramento sismico e consolidamento. Nelle fasi immediatamente successive al sisma del 2016 è stato eseguito un intervento di messa in sicurezza. Ci sono danni alle volte, agli arconi di sostegno della cupola centrale, meccanismo di ribaltamento fuori dal piano della facciata e soprattutto del timpano sommitale. L’intervento approvato ha un costo totale di 750mila euro.

Il commissario Guido Castelli ha intanto fatto tappa a Serravalle per incontrare il sindaco Rinaldo Rocchi (insieme nella foto) e fare il punto sugli interventi da realizzare nella frazione di Gelagna Alta. A Fiastra per il cimitero di Sant’Ilario sono stati trasferiti 40mila euro su 200mila. Ad Appignano è stato finanziato l’intervento per gli uffici comunali di via Roma/via Rossini, trasfeirti 130mila su 650mila.