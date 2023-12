Per un 2024 dai proclami ai fatti concreti

Chi avesse la pazienza di rileggersi gli annunci dei politici nostrani alla fine del 2022, troverà in cima alla lista delle priorità per il nuovo anno il sottopasso di via Roma a Macerata, il gestore unico dell’acqua, la piscina alle Casermette, il centro fiere di Villa Potenza, l’ospedale alla Pieve, la nuova discarica provinciale e chi più ne ha più ne metta. Dopo 365 giorni, qualche progetto ha mosso i primi passi (tra non pochi ritardi), ma tanti restano ancora sulla carta. La fotografia del 2023 – come ci ricordano periodicamente le varie statistiche – è quella di una provincia che invecchia e sembra condannata all’immobilismo. Ma non perdiamo la speranza che nel 2024 si passi dai proclami ai fatti. E buon anno!