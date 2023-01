"Per una città più sicura serve un gruppo di lavoro allargato"

"Per una città più sicura, subito istituzione di un gruppo di lavoro permanente che includa sindaco, assessori competenti, rappresentanti delle scuole, dei servizi socio-sanitari, delle associazioni, delle forze dell’ordine e delle comunità straniere". E’ una delle proposte avanzate all’amministrazione comunale da Dipende da Noi, varate dopo il consiglio comunale aperto sulla sicurezza di sabato. La lista civica di opposizione chiede anche di "dare vita a un osservatorio su tutti i fenomeni di degrado che minacciano la sicurezza delle persone e della comunità cittadina. Infatti, senza una profonda conoscenza dei problemi, gli interventi sarebbero sbagliati" e invoca "l’istituzione di un archivio delle buone pratiche per raccogliere la documentazione dei migliori esempi di politiche per la sicurezza sociale realizzate in altre città. Chiediamo infine che l’amministrazione comunale attivi nei quartieri i canali della partecipazione dei cittadini, che restano i primi soggetti per evidenziare i problemi della città e contribuire alle soluzioni". Quanto al dibattito che si è svolto sabato scorso "la maggioranza – conclude Dipende da Noi – ha vantato i suoi presunti meriti, presentando il quadro di una città sicura dove siamo tutti protetti dalle telecamere nelle strade. Le consigliere di ‘Siamo Civitanova’ sono uscite dall’aula senza dare alcun contributo. Altri consiglieri e diversi assessori sono andati via molto prima della fine del consiglio: più che un dialogo tra sordi, era un surreale dialogo con gli assenti".