"Per Villa Buonaccorsi gestione aperta a tutti"

di Giorgio Giannaccini

"Chiediamo al presidente della Regione, Francesco Acquaroli, al ministro dei Beni culturali, Gennaro Sangiuliano, al sindaco Noemi Tartabini e a tutte le autorità competenti di agire immediatamente per rimediare a questa situazione ormai imbarazzante e consentire ai cittadini di partecipare attivamente alla valorizzazione e fruizione pubblica di Villa Buonaccorsi". Lo chiede l’associazione Villae, presieduta dall’architetto Francesco Cingolani, in merito alla villa settecentesca di Potenza Picena che è stata comprata all’asta dalla Stato. Proprio il sodalizio ha aperto una petizione, per cercare di coivolgere la cittadinanza in questa lunga fase dove si sta organizzando la riapertura del complesso storico.

"Villa Buonaccorsi è un gioiello dell’architettura con un meraviglioso giardino all’italiana – afferma Cingolani -. Dopo decenni passati in stato di semiabbandono, la villa è diventata pubblica nel 2021 grazie alla mobilitazione della comunità locale, profondamente legata a questo luogo magico". Tuttavia, sottolinea ancora Cingolani, "la vicenda si sta trasformando in una delle peggiori gestioni fallimentari all’italiana, poiché l’amministrazione ha deciso brutalmente di escludere i cittadini da ogni dibattito sul futuro di Villa Buonaccorsi. La nostra associazione – osserva Cingolani -, nata nel 2019 per mobilizzare la comunità, aveva instaurato fin dall’inizio un dialogo con le istituzioni per garantire un futuro radioso a questo patrimonio culturale. Avevamo elaborato un manifesto per la valorizzazione di Villa Buonaccorsi e, nonostante siano trascorsi due anni, la comunità locale tutt’oggi è completamente all’oscuro delle modalità con cui le nostre amministrazioni stanno gestendo questo inestimabile bene. È inaccettabile che su un tema così vitale si mantenga il silenzio".

Per tale motivo, sul portale change.org, l’associazione ha aperto una raccolta firme. "Nello specifico – dichiara Cingolani -, chiediamo che il Comune e la Regione elaborino fin da ora, insieme alla cittadinanza, un processo di partecipazione con un piano definito da tempi certi riguardo alla gestione del progetto di Villa Buonaccorsi. Poi che instaurino un protocollo di comunicazione mensile per informare la cittadinanza e diano ai cittadini e alle associazioni un ruolo di leadership nella gestione di Villa Buonaccorsi, organizzando prima dell’estate un incontro di lavoro con la comunità, per avviare una collaborazione concreta".