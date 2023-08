Per Wikipedia l’aperitivo è quello del bar Centrale

Scrivendo la parola "aperitivo" su Wikipedia, l’enciclopedia online più famosa al mondo porta a piazza Del Popolo, immagine simbolo di San Severino, dove un tavolino esterno del bar Centrale dei fratelli Luciano e Luca Bonifazi, apparecchiato sul calare della sera, mostra un aperitivo italiano. La foto ha fatto il giro del web sorprendendo anche i titolari che, quasi increduli, hanno commentato: "E’ un onore per noi e per la città". E la sorpresa ha coinvolto tutti, settempedani e non, facendo registrare centinaia e centinaia di ricerche da parte di tanti curiosi. A promuovere a pieni voti la scelta di Wikipedia anche il sindaco Rosa Piermattei.