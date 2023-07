Perché il sito archeologico di Helvia Recina non fa più parte della rassegna Tau?

"Come mai il sito archeologico di Helvia Recina non è stato più inserito nell’ambito della rassegna Tau e non è stato più utilizzato per iniziative collaterali alla stagione lirica dello Sferisterio?". Questa la domanda di Maurizio Del Gobbo (nella foto), consigliere del Partito Democratico, rivolta all’amministrazione comunale tramite un’interrogazione, dato che la rassegna teatrale Tau (Teatri Antichi Uniti) non prevede il teatro romano di Villa Potenza come sede degli spettacoli. "In passato – si legge nell’atto – tale sito archeologico di notevole importanza, trattandosi del teatro romano più grande delle Marche, è stato sempre utilizzato per questa rassegna con spettacoli di alto livello richiamando un pubblico numeroso" e poi è sempre stato parte dei Tau, "al pari di quello di Urbisaglia e Falerone" ed è stato quindi sede nel periodo estivo di rappresentazioni teatrali. A proposito di Falerone, ad esempio, Del Gobbo fa notare che quest’estate potrà vantare la presenza di personaggi come Alessandro Preziosi, Michele Placido, Ascanio Celestini e moltissimi altri ospiti importanti. "Inspiegabilmente nella rassegna teatrale Tau degli ultimi anni, in sostituzione del teatro romano, è stato inserito Palazzo Buonaccorsi che, pur risultando una sede prestigiosa per tali iniziative, non è comunque paragonabile al fascino, alle suggestioni e all’atmosfera evocata da un teatro romano risalente a oltre 2000 anni fa". Il consigliere dem prosegue ricordando che il teatro Helvia Recina è stato sede anche di "manifestazioni legate alla stagione lirica nell’ambito della Festa dell’opera a seguito di una intuizione dell’allora direttore artistico Pier Luigi Pizzi" e aggiunge che iniziative come queste sono "funzionali a una valorizzazione turistica del sito archeologico".

Chiara Gabrielli