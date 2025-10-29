Percorsi culturali e degustazioni con "Tourgustando"

Torna "Tourgustando", l’iniziativa promossa dall’assessorato alle Politiche Sociali del Comune in collaborazione con Ircr Macerata, che coniuga percorsi culturali e degustazioni enogastronomiche riservati ai cittadini pensionati residenti a Macerata. Si parte martedì 4 novembre a Jesi, con visite guidate al centro storico, alla Pinacoteca civica e alla Galleria degli Stucchi, seguite da un’apericena con degustazione di vini Doc e prodotti tipici. Giovedì 20 novembre sarà la volta di Offida e del castello di Acquaviva Picena, tra panorami mozzafiato e pranzo in trattoria. Infine, giovedì 11 dicembre a Montefano, visita al museo di Fotografia dedicato ad Arturo Ghergo, Ciclomuseo e teatro comunale La Rondinella, con apericena finale in cantina. "Questi appuntamenti – afferma il vicesindaco e assessore alle Politiche sociali, Francesca D’Alessandro (foto) – rappresentano un’occasione per promuovere l’invecchiamento attivo, rafforzare i legami sociali e contrastare la solitudine". "La partecipazione sempre crescente testimonia quanto queste esperienze siano importanti", aggiunge il presidente dell’Ircr, Amedeo Gravina". Iscrizioni allo Sportello InformAnziani Ircr (piazza Mazzini, 38) nei giorni indicati sul programma ufficiale. Disponibili 50 posti. Info 0733.263026 o ircrcsocialpoint@gmail.com.