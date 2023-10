Percorsi culturali e gastronomici per la terza età

Riparte il 9 novembre "Tourgustando Autunno 2023", si tratta di percorsi culturali ed enogastronomici per la terza età. L’iniziativa, voluta dal vicesindaco e assessore alle politiche sociali, Francesca D’Alessandro, in collaborazione con Ircr Macerata, in questa edizione si arricchisce in numero di appuntamenti e integra percorsi culturali a degustazioni dell’enogastronomia locale. L’iniziativa si colloca all’interno del progetto "Attivi si Nasce", nato per favorire la socializzazione delle persone anziane, contrastarne l’isolamento e migliorare il senso di appartenenza alla comunità, attraverso visite guidate e l’enogastronomia. Si comincia giovedì 9 novembre a Recanati con la visita guidata a casa Leopardi, biblioteca e museo Leopardi cui seguirà, per chi lo desidera, il percorso cittadino Infinito Experience. Il Tour si concluderà con il pranzo a ‘La Cucina del Convento’. Poi martedì 21 tappa ad Appignano, con visita alla cittadina, alla caratteristica collezione comunale della terracotta e della ceramica popolare e al museo della tessitura "La Stanza del Telaio", merenda cena con i prodotti enogastronomici del Maceratese. Il tour passerà il 30 per Foligno per chiudersi a Macerata giovedì 14 dicembre con "Raccontiamo la nostra città diversamente… Macerata tra storia, leggende e curiosità". Al termine della passeggiata cittadina, brindisi ed auguri di Natale nell’Auditorium della Biblioteca "Mozzi Borgetti". Info e prenotazioni: sportello Informanziani Ircr Macerata, piazza Mazzini, 3638, 0733-263026.