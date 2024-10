Percorsi naturalistici, laboratori, musica e performance con "Come goccia che nutre l’anima"

"Come goccia che nutre l’anima" è il titolo della tappa di "Territori Forti e fluidi. Giornate itineranti per scoprire e vivere il territorio" domani a Visso. Percorsi naturalistici, artistici ed esperienziali per tutta la famiglia. La mattinata si aprirà al Giardino della Sibilla, di fronte al laghetto, in via Sensi alle 10, per una passeggiata floristica con il biologo Alessandro Rossetti, e la partecipazione di Visso d’Arte. Un’esperienza adatta anche ai bambini con la "Passeggiata alla ricerca dei tesori del bosco son foglie ori o rubini?", con le guide dell’Occhio nascosto dei Sibillini. Alle 14.30 al Largo Martiri delle Foibe sarà la volta di "Con le foglie del bosco", laboratori per bambini; dalle 15 truccabimbi con "In Festa con Shelly" e musica con i maestri Davide Padella e Antonino De Luca. Merenda e aperitivo a cura della Pro Loco. Alle Torri di Visso, alle 15.30 performance con il profumiere Mauro Malatini con "Il Cantico dei Cantici: il profumo dell’amore": musiche e letture espressive, un viaggio sensoriale nei profumi narrati nel più bel canto d’amore. Alle 17.30 "Realizza con noi la coperta della nonna" in collaborazione con il gruppo Uniamoci di Visso. Alle 18 performance artistica "Metamorfosi fluide" con l’attrice Genny Ceresani e il danzatore Fabio Bacaloni. Info 3701227568.