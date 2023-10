Percorsi nella natura a misura di disabile

Proseguono le attività del progetto "Marche for all" gestito dall’Ats 15 e nato dall’esigenza di realizzare attività condivise e integrate con il territorio con l’obiettivo di unire accessibilità, natura e cultura. Il progetto promuove bellezze poco conosciute consentendo anche alle persone disabili e ai loro accompagnatori di godere dei percorsi presenti nei Comuni. Le prossime date dei tour accessibili sono: domenica e martedì, dalle 16, per percorrere l’anello del parco di Villa Lauri a Macerata, sabato 14 e martedì 18, dalle 16, ci si sposterà all’Abbadia di Fiastra, sabato 21 e giovedì 26, sempre dalle 16, lungo le sponde del Potenza a Rambona (Pollenza) e, infine, domenica 29 e lunedì 30, dalle 16, si andrà la Roccaccia di San Lorenzo, a Treia. È prevista la possibilità di attivare un servizio a chiamata gratuito per accompagnamenti sugli itinerari in date da concordare con gli utenti. Per richieste specifiche e per iscrizioni alle escursioni in calendario scrivere a: accessibile@activetourism.it.