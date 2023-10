Percorsi pedonali e nuovi arredi a Fiuminata: il parco dedicato a Grilli cambia

Il parco dedicato ad Adamo Grilli, a Fiuminata, è oggetto di rigenerazione grazie all’intervento sulle infrastrutture verdi e sportive previsto nell’ambito del Pnc (Piano nazionale complementare) sisma. L’Usr Ufficio speciale ricostruzione ha appena decretato la liquidazione di 105.000 euro, come primo acconto dell’importo complessivo, pari a 350.000 euro.

"Uno degli obiettivi dei lavori, attualmente in corso, è anche mettere in connessione il parco con il cuore della cittadina tramite una migliore accessibilità e, al tempo stesso, garantendo qualità degli spazi e dei percorsi pedonali – spiegano dall’Usr –. Il progetto prevede la sistemazione della principale strada d’accesso al centro (via Gigli), per arrivare fino a piazza della Vittoria, costeggiando il Parco del Monumento ai Caduti e proseguire lungo via Matteotti, fino al parco della Villa comunale. E ancora, il ripristino delle condizioni di sicurezza dei percorsi e dei muri di contenimento, la sistemazione della vegetazione, l’installazione di nuovi arredi per la fruizione e di un sistema di illuminazione a led ad alta efficienza. Infine un potenziamento delle strutture sportive, delle aree pubbliche ludiche per bambini, la manutenzione ordinaria e straordinaria di alcuni edifici a supporto delle attività e la manutenzione dei viali e dei parapetti che caratterizzano la visita della vicina area naturale degli Stoni".