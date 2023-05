Percorsi per i cavalli, un incontro

Creare percorsi in campagna, in particolare a Chiarino di Recanati, per una passeggiata a cavallo per favorire il turismo agreste: l’idea è partita dalla locale Associazione operatori turistici che ha trovato subito l’adesione e l’appoggio dell’amministrazione. Meno entusiasti, a quanto pare, gli agricoltori. Comunque, il sindaco ci prova a saggiare la disponibilità dei proprietari dei fondi agricoli invitandoli alla presentazione del progetto prevista lunedì 29 al circolo Acli di Chiarino alle 21. I promotori di questa iniziativa e i loro sponsor istituzionali puntano molto sul fatto che permettere a chi ama i cavalli di fare una passeggiata lungo la campagna di Chiarino è senz’altro una forma concreta di promozione turistica. Dicono che a beneficiarne sarebbero anche le stesse aziende agricole che potrebbero usufruire, si legge nella lettera d’invito all’assemblea, di "opportunità di finanziamento e di possibili incentivi". In che cosa consistano concretamente, però, questi aiuti non è per ora chiaro e la promessa non serve certo a mitigare i forti dubbi che nutrono i proprietari dei fondi rustici per aderire a questo progetto tanto più che si parla di cedere un’area di circa 5 metri di larghezza del loro fondo per far passare i cavalli. E pensare che a molti di loro proprio nei giorni scorsi è arrivata la multa elevata dalla Forestale per il mancato rispetto di un metro della superficie coltivata dal bordo della sede stradale. Intanto si va al rinnovo della convenzione per altri tre anni (2023-2025) con alcune imprese agricole della zona per il taglio dell’erba lungo il territorio recanatese. "L’attività consiste nella manutenzione delle strade prese in custodia con l’esecuzione di minimo due tagli e sfalci della vegetazione ogni anno nelle aree di competenza – spiega Stefano Miccini, consigliere comunale con delega all’agricoltura –. Le nostre aziende agricole hanno risposto anche quest’anno positivamente all’invito e già una buona parte delle strade sono state pulite proprio grazie a loro".

Asterio Tubaldi