Percorso creativo per i ragazzi, il progetto targato Gruca e Oz

Sono da poco iniziate le attività del progetto "Giovani abilità sostenibili" (Gas), realizzato dalle associazioni Gruca e Oz in collaborazione con le classi terze del Convitto, nato dalla volontà di coinvolgere i giovani in un percorso creativo ispirato dalle tradizioni e dall’artigianato locale, che possa offrire loro le basi per un approccio moderno alla creazione artistico-artigianale. Obiettivo del progetto è formare i giovani attraverso un percorso teorico e pratico fatto di seminari, workshop e incontri con artisti e realtà creative locali e non. I laboratori consentiranno, inoltre, di apprendere conoscenze e buone pratiche di cittadinanza digitale, rafforzare lo spirito di iniziativa, imparare a lavorare in équipe verso un obiettivo comune, sviluppare le abilità operative teoriche e pratiche e di organizzazione, potenziare l’autonomia personale e decisionale.