Percorso di lettura con i grandi autori

Nuovo appuntamento con il percorso di lettura guidato da Solidea Vitali, a Tolentino, "Sorridere tra le pagine". Lunedì, alle 21.15, alla sala Colsalvatico in piazza Mauruzi prenderà il via la seconda proposta di lettura: "Il peso" di Liz Moore. L’iniziativa è organizzata dal circolo culturale Tullio Colsalvatico.

Si tratta di un percorso attraverso alcuni libri di grandi autori, con scrittura umoristica. La Vitali guiderà, accompagnerà e indirizzerà la lettura personale di ognuno.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, lettori e non; in ogni appuntamento viene indicato un libro che potrà essere letto per l’incontro successivo.

Per informazioni 3203318328 o 3338626727. "Un percorso di lettura seriamente divertente attraverso alcuni grandi autori", annunciano gli organizzatori.