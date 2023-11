Percorso di letture curato da Michele Neri

Si terrà questa sera, alle ore 21, al Museo dell’Emigrazione Marchigiana di Recanati un percorso di letture ad alta voce a cura di Michele Neri partendo dal testo di Edmondo De Amicis "Sull’Oceano" del 1889 nel quale il celebre scrittore descrive con grande maestria il suo reale viaggio per le Americhe a bordo di un transatlantico. Per l’occasione De Amicis racconta con grande partecipazione la miseria e la tenacia del popolo dei migranti, di chi ha abbandonato tutto per ritrovarsi in balia di condizioni ancora peggiori, alla mercè di approfittatori e meschini ruffiani. Descrive anche chi, invece, parte con tutti i comfort, per puro divertimento o per l’innato spirito d’avventura con l’ambizione di salire ancora di più la scala sociale per acquisire una nuova posizione e sfruttare possibilità impensabili in Italia, ma possibile nel Nuovo Mondo. La nave risulterà essere un microcosmo, la miniatura del mondo con le sue imprevedibili e poliedriche situazioni:. Un’occasione, tramite un testo letterario, per discutere e portare alla luce una tematica quanto mai attuale di immigrazione.