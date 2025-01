Percorso internazionale e doppio diploma per gli studenti dell’Ite

L’Ite Gentili di Macerata ha siglato una convenzione con "iYes", società che offre agli studenti la possibilità di esperienze internazionali e ottenere un diploma di "high school" affiancato a quello di scuola superiore italiana. Gli studenti conseguiranno un diploma americano, in parallelo al percorso scolastico in Italia, attraverso lezioni online, incontri ed esperienze all’estero in estate senza interrompere gli studi in Italia. Gli studenti avranno accesso a prezzo agevolato al percorso formativo.