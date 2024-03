Percorso pedonale pericoloso: donna si frattura la caviglia

Si è fratturata la caviglia del piede destro, una recanatese che l’altro giorno è scivolata accidentalmente su uno degli scalini del percorso pedonale che collega viale Carducci con via Simboli. Non è il solo caso che viene segnalato su quel tratto pedonale, che presenta notevoli punti di insidia perché lasciato senza alcuna manutenzione da parecchi anni. La donna vorrebbe anche ringraziare l’uomo che, dice lei stessa, "gentilmente mi ha prestato soccorso, chiamando il 118". A ruota altre testimonianze di cittadini, fra le quali quella di un’altra donna che afferma di essere lì "scivolata ben due volte e ringrazio sempre Dio di essere riuscita a buttare le mani davanti, altrimenti non so come sarebbe andata". Alle cadute con infortuni fanno seguito purtroppo le inevitabili richieste risarcitorie contro l’Ente pubblico.