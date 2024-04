Percorso per l’inclusione dei disabili nelle aziende

Qual è l’impegno delle aziende nell’inserire nel mondo del lavoro persone disabili? Il tema sarà trattato nel corso di una tavola rotonda dal titolo "Accompagnamento di giovani con disabilità al mondo del lavoro: diritto all’integrazione e buone pratiche" oggi alle 15 nella cooperativa sociale Terra e Vita in contrada Chiarino a Recanati. "L’obiettivo è sostenere il percorso di orientamento e inserimento lavorativo di persone con disabilità in numero maggiore rispetto a quelle attualmente impiegate – spiega l’amministrazione comunale –, con riferimento alla legge 104, finalizzata a sostenere l’inclusione di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, sia stabile che progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa". Restano ancora limitate le opportunità di vedere applicato questo diritto, soprattutto per scarsa informazione e spesso per pregiudizio.

Dopo l’incontro a scuola con Matteo Papantuono, psicologo e psicoterapeuta, docente al liceo ’Carlo Rinaldini’ di Ancona, lo scorso novembre, e di Pcto, buone pratiche di avviamento al mondo del lavoro di studenti con disabilità, con Patrizia Massa e Francesco Rocchetti, docenti di sostegno Iis Tecnico Economico Professionale Alberghiero ’Einstein–Nebbia’ di Loreto a dicembre, il ciclo è continuato a gennaio con il racconto dell’esperienza di inserimento lavorativo di giovani con disabilità con Jacopo Corona, cofondatore di ’Frolla microbiscottificio’. La tavola rotonda finale verrà presentata da Veronica Guardabassi dell’Università di Macerata, coordinata da Paola Nicolini, assessora alle Politiche Sociali nonché docente di psicologia di Unimc, e coinvolgerà le realtà recanatesi che da oltre 40 anni sono in prima linea sul territorio nell’impego di persone con disabilità nelle loro aziende. Si tratta di Terra e Vita e La Ragnatela. Accanto a loro anche l’azienda agricola Savoretti che in tempi più recenti è stata coinvolta in progetti di agricoltura sociale.