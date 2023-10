Percorso riservato a chi soffre di osteoporosi

"Ossi duri si diventa" è il titolo di un documento messo a punto dalla Regione per definire le linee di azione volte a ridurre l’impatto dell’osteoporosi e delle patologie da fragilità ossea che, nelle Marche, colpiscono circa 123mila persone. "Abbiamo ideato un Percorso preventivo diagnostico terapeutico assistenziale, partendo dalla prevenzione (Ppdta) primaria e secondaria" annuncia l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini, in occasione della Giornata mondiale dell’osteoporosi che si celebra oggi. "Si tratta di un documento innovativo e unico nel suo genere – prosegue - in quanto prevede la partecipazione attiva della popolazione". L’obiettivo è quello di strutturare una rete di servizi e creare un percorso che, partendo dal medico di medicina generale, coinvolga numerosi specialisti per assicurare tutti gli interventi necessari e appropriati, con ricaduta positiva sulle liste d’attesa.